Прапор України облили водою у парламенті Словаччини

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Прапор України облили водою у парламенті Словаччини. Інцидент за участі проросійського депутата від ультраправої «Народної партії Наша Словаччина» Андрея Медвецьки стався під час позачергового засідання законодавчого органу сусідньої країни.

Засідання парламенту Словаччини 8 лютого було присвячене оборонній угоді зі США. Про це пише InfoPost.

Водночас депутати від проросійських політсил SMER та «Народної партії Наша Словаччина» зривали засідання, блокували виступи представників влади та депутатів-опонентів. Зокрема Петер Крупа та Медвецьки заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини. Натомість представники партії «Свобода та Солідарність» (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розтягнули перед трибуною прапор України. Після цього Медвецьки почав обливати водою український стяг та парламентарів. Спікер оголосив перерву у засіданні.

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Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що Європа готова говорити з РФ, але не про базові засади, на яких побудована архітектура безпеки Європи. Він також наголосив на потребі вирішити конфлікт дипломатичним шляхом.

Зауважимо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ризик нового військового вторгнення країни-агресора Росії в Україну підвищується. Столтенберг назвав Україну — жертвою агресії, яка має право на самозахист. На думку генсека Північноатлантичного альянсу, «ще зарано говорити, чи російська сторона дійсно хоче сісти за стіл переговорів».