Отставка Шкарлета – студенты КПИ, КНУ Шевченко и НАУ поддержали Могилянку

https://racurs.ua/n166791-otstavka-shkarleta-studenty-kpi-knu-shevchenko-i-nau-podderjali-mogilyanku.html

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Требование отставки Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки Украины, которое инициировали представители Киево-Могилянской академии, поддержали студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национального авиационного университета и НТУУ «Киевский политехнический институт».

Могилянка, КНУ, КПИ, НАУ направили обращение премьер-министру с требованием отставки министра образования, а также председателю комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций с просьбой дать профессиональную оценку работе Сергея Шкарлета. Сегодня к нам также присоединятся другие университеты из Киева и регионов, сообщает в Телеграм-канале Студенческая коллегия НаУКМА.

Соответствующие обращения были одобрены органами студенческого самоуправления. Документы отправили главе Кабмина Денису Шмыгалю. Студенты также анонсировали новые акции протеста против пребывания Шкарлета в кресле министра, учитывая обвинения в плагиате научных работ и дружбе с пророссийским экс-главой Минобразования времен Януковича Дмитрием Табачником.

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Напомним, в сентябре 2021 года в НаУКМА состоялись выборы из-за смерти президента Андрея Мелешевича. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому были назначены повторные выборы на 27 января. Победу на этих выборах одержал экс-министр образования Сергей Квит, однако нынешний глава Минобразования заявил, что его ведомство не признает результатов голосования из-за якобы «нарушений».

2 февраля Шкарлет объявил повторный конкурс, но после общественной огласки и вмешательства Кабмина, Минобразования отменило свой приказ. Однако это не удовлетворило студентов Могилянки, объявивших бессрочную забастовку «Министр временный, Могилянка — вечная» с требованием уволить Шкарлета. В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку скандального чиновника.