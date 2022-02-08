Украинский мурал в Торонто обрисовали надписями «Россия — сила» (ФОТО)https://racurs.ua/n166792-ukrainskiy-mural-v-toronto-obrisovali-nadpisyami-rossiya-sila-foto.htmlРакурс
Украинский мурал, расположенный на пекарне в районе Этобико в Торонто, был поврежден пророссийскими надписями на фоне эскалации агрессии РФ против Украины. Украинско-канадская община ошеломлена преступлением на почве ненависти, целью которого стал бизнес украинцев в крупнейшем городе Канады.
Об этом 8 февраля сообщил Конгресс украинцев Канады (UCC).
По данным UCC, оскорбительные надписи появились в ночь на вторник на стене пекарни Future Bakery, расположенной вблизи шоссе 427 и скоростной автострады Гардинера. Украинский бизнес разместил там мурал и баннер #StandWithUkraine в знак солидарности с родным народом.
Баннер был испорчен под покровом ночи трусами, поддерживающими клептократический, преступный режим президента России Путина… На вывеске баллончиками написали фразы «F*ck Ukraan and Canada», — говорится в сообщении Конгресса украинцев Канады.
Владелец Future Bakery, экс-депутат парламента Канады Борис Вжесневский и украинское общество Канады ранее уже становились объектами кампаний РФ по дезинформации.
Нас не пугают трусы, ненавидящие нашу свободу и наш образ жизни. Конгресс украинцев Канады призывает правоохранительные органы немедленно и тщательно расследовать этот акт ненависти против нашей общины, — заявила президент UCC Александр Чичий..
Напомним, Конгресс украинцев Канады 6 февраля провел акцию протеста у посольства России в Торонто, требуя от страны-агрессора прекратить военную эскалацию у границ Украины. Участие в акции приняли канадские депутаты разных уровней, лидеры украинских организаций, представители латвийской, литовской, эстонской, белорусской и других общин Канады. UCC также призывает правительство Канады отреагировать на негативное влияние российских пропагандистских и дезинформационных кампаний, которые распространяет сеть Russia Today.