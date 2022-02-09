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Ракурс
Коронавирус в Украине не идет на спад – сколько больных и умерших за сутки

Коронавирус в Украине не идет на спад — сколько больных и умерших за сутки

9 фев 2022, 08:27
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 8 февраля, подхватили еще 38 тыс. 257 человек, в том числе 3 тыс. 308 детей и 1 тыс. 76 медработников.

Госпитализированы 4 тыс. 385 человек, от осложнений болезни умерли 240 украинцев. В то же время 17 тыс. 63 человека преодолели болезнь. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Также за минувшие сутки 72 тыс. 7 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 21 тыс. 212 украинцев, вторую дозу — 31 тыс. 7.

Дополнительной дозой привились 688 человек, а бустерной — 19 тыс. 100 украинцев. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 499 тыс. 220 человек.


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За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 4 млн 380 тыс. 47 человек;
  • выздоровело — 3 млн 713 тыс. 348 человек;
  • летальных исходов — 101 тыс. 887.

Напомним, ученые заявили, что риск заражения штаммом «Омикрон» составляет почти 100% при 15-минутном общении с заболевшим пациентом, который не носит маску.

Источник: Ракурс


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