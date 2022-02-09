Коронавирус в Украине не идет на спад – сколько больных и умерших за сутки

https://racurs.ua/n166793-koronavirus-v-ukraine-ne-idet-na-spad-skolko-bolnyh-i-umershih-za-sutki.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 8 февраля, подхватили еще 38 тыс. 257 человек, в том числе 3 тыс. 308 детей и 1 тыс. 76 медработников.

Госпитализированы 4 тыс. 385 человек, от осложнений болезни умерли 240 украинцев. В то же время 17 тыс. 63 человека преодолели болезнь. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки 72 тыс. 7 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 21 тыс. 212 украинцев, вторую дозу — 31 тыс. 7.

Дополнительной дозой привились 688 человек, а бустерной — 19 тыс. 100 украинцев. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 499 тыс. 220 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболело — 4 млн 380 тыс. 47 человек;

выздоровело — 3 млн 713 тыс. 348 человек;

летальных исходов — 101 тыс. 887.

Напомним, ученые заявили, что риск заражения штаммом «Омикрон» составляет почти 100% при 15-минутном общении с заболевшим пациентом, который не носит маску.