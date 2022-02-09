Кто в Европе поддерживает Украину, показал опрос о войне с РФ

https://racurs.ua/n166807-kto-v-evrope-podderjivaet-ukrainu-pokazal-opros-o-voyne-s-rf.html

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Кто в Европе поддерживает Украину, указали результаты опроса Европейского совета по международной политике (ECFR) в семи странах Европы. Более половины жителей Европы поддерживают покровительство Евросоюза или НАТО над Украиной, если Россия решится на новое вторжение.

Помощь Киеву от ЕС или Североатлантического альянса поддерживают 60% опрошенных. Еще около половины респондентов считают, что Украине должны помочь защищаться от агрессора США, Германия или Франция, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Наиболее четко проукраинские позиции демонстрируют жители соседней Польши. Там большинство опрошенных считают, что Варшава должна вмешаться на стороне Киева, если произойдет эскалация. Меньше всех так относятся к конфликту жители Финляндии.

Ответы на вопрос «Должна ли моя страна защищать Украину?» разделились так:

Да (Польша — 65%, Финляндия — 21%);

Нет (Финляндия — 54%, Польша — 25%);

Не знаю (Франция — 26%, Польша — 10%).

Немцы, итальянцы, поляки и румыны предпочитают, чтобы на угрозу реагировал блок НАТО, а финны, французы и шведы — чтобы ЕС.

На вопрос «Кто должен защищать Украину в случае вторжения России?» (Цвета: красное — «нет», серое — «не знаю», голубое — «да») респонденты ответили:

Аналитики ECFR пишут, что президента страны-агрессора РФ Владимира Путина «должно удивить», что многие в Европе «явно готовы стать на защиту Украины». Издание указывает, если стягивание российских войск в Украину обеспокоит европейцев, «план Путина не сработает».

На вопрос «Насколько велика вероятность вторжения России в Украину в 2022 году?» (Цвета: темно-красное — «весьма вероятно», красное — «достаточно вероятно», серое — «не знаю», бледно-голубое — «маловероятно», голубое — «крайне маловероятно») опрошенные ответили следующим образом:

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Напомним, опрос проводился в конце января 2022 года среди 5529 респондентов. Погрешность не превышает 3−5%.

Источник: ЛIГА