Допинг на Олимпиаде-2022 – россияне попали в новый скандал. Фото: championat.com

https://racurs.ua/n166808-doping-na-olimpiade-2022-rossiyane-popali-v-novyy-skandal.html

Ракурс

Олимпийские игры-2022 в Пекине не обошлись без скандала с российскими спортсменами, которых подозревают в употреблении допинга.

Теперь у РОК могут забрать «золото», которое сборная выиграла в командном турнире по фигурному катанию. Об этом сообщает Inside the Games.

Второе место заняла команда США, третьей стала Япония. По данным издания, проблема возникла с тестом российского спортсмена, который он сдал перед Олимпиадой. Имя нарушителя пока не называют. Церемонию награждения поставили на паузу.

Также журналисты сообщают, что четыре российских спортсмена, выигравшие золото в командном турнире по фигурному катанию, 9 февраля не вышли на тренировку. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ранее представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что церемонию награждения перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации.

Американская журналистка Кристин Бреннан прокомментировала ситуацию, намекнув, что допинг мог принимать Марк Кондратюк.

Одного из моих источников интересует, почему россиянин Марк Кондратюк не вышел на тренировку сегодня. Завтра он должен выступать с произвольной программой. Другие, по логике, могут пропустить тренировку, учитывая, что их соревнования на Олимпиаде пройдут позже, — написала Бреннан на своей странице Twitter.

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Как известно, из-за предыдущих махинаций с допингом россияне выступают на Олимпиаде в Пекине без флага, гимна и без названия своей страны под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).

Источник: Inside the Games