Крах «финляндизации» – депутат подал в отставку из-за твита об Украине и НАТО. Фото: УП

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Украина не может стать членом НАТО, считает глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Мика Ниикко. После скандальных заявлений политик был вынужден подать в отставку.

Такая позиция депутата не совпадает с внешнеполитической позицией Финляндии. Об этом сообщает издание Yle.

В опубликованном твите Ниикко заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону следует прямо сказать, что Украина не может стать членом НАТО.

Позже депутат извинился за свое заявление. Он уточнил, что имел в виду, что перспектива вступления Украины в Североатлантический военный альянс «нереалистическая».

Я очень неосторожно сформулировал этот пост в Twitter, о чем сожалею. Комментировать, сможет ли Украина подать заявку на членство в НАТО, не собирался. Украина имеет полное право принимать свои решения, — прокомментировал Ниикко.

Отметим, что Финляндия не является членом НАТО, однако имеет в Альянсе статус партнера расширенных возможностей и заявляет, что имеет право подать заявку на вступление, если захочет. В то же время министр иностранных дел Финляндии заявлял, что страна пока не планирует вступать в НАТО.

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Напомним, в парламенте Словакии облили водой флаг Украины. Инцидент с участием пророссийского депутата от ультраправой «Народной партии Наша Словакия» Андрея Медвецки произошел во время внеочередного заседания законодательного органа соседней страны.

Источник: Yle