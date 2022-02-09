РФ прагне реваншу за програш у Холодній війні — Кулеба

https://racurs.ua/ua/n166813-rf-pragne-revanshu-za-progrash-u-holodniy-viyni-kuleba.html

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Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у Холодній війні, тому сьогодні потрібно захищати не лише Україну й усю безпекову архітектуру Європи. Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу із очільником МЗС Іспанії Хосе Альбаресом.

Без перебільшення, Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні, тому сьогодні йдеться про захист всієї безпекової архітектури Європи. Від того, як велика європейська спільнота пройде цю кризу, залежатиме майбутнє безпеки Європи і кожної окремої європейської країни, — заявив Кулеба.

Разом з тим, він запевнив в існуванні шляхів для врегулювання створеної Росією кризи дипломатичним шляхом.

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Ті санкції, які були розроблені Європейським Союзом — це теж частина дипломатичного шляху. Санкції розроблені таким чином, щоб вони застосовувалися у разі нової хвилі збройної агресії Росії проти України. Але позиція України також полягає у тому, що за останні роки Росія вдалась до низки грубих порушень міжнародного права та мінських домовленостей, і за це її теж треба карати санкціями, — переконаний головний дипломат України.

Окрім цього, міністр нагадав про масову паспортизацію громадян України, які мешкають на окупованих територіях.