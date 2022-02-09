МИД Словакии отреагировал на осквернение флага Украины

https://racurs.ua/n166815-mid-slovakii-otreagiroval-na-oskvernenie-flaga-ukrainy.html

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Флаг Украины облил водой во время внеочередного заседания парламента Словакии 8 февраля пророссийский депутат от ультраправой «Народной партии Наша Словакия» Андрей Медвецки. За эти действия пришлось извиняться главе Министерства иностранных дел Словакии Ивану Корчоку, который в то время находился с визитом в Киеве.

По словам Корчока, Словакия извинилась перед украинской стороной за этот случай. По его мнению, инцидент произошел из-за «истерии и запугивания народа», в связи с подписанием оборонного соглашения с США. Об этом министр написал на своей Facebook-странице.

Несколько недель истерики и устрашения людей из-за договора об обороне с США превратились в восстание оппозиции и экстремистов в парламенте. Очень сложно отличить, кто из них кто… Мне жаль и еще очень стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Извиняемся дипломатическим образом, — написал Корчок.

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Также он пообещал провести разговор с оппозицией в парламенте Словакии.

Напомним, вчера депутат от ультраправой партии Словакии Андрей Медвецки во время заседания парламента облил водой флаг Украины и депутатов, которые его держали. Депутаты от пророссийских политсил SMER и Народной партии Наша Словакия срывали заседание, блокировали выступления представителей власти и депутатов-оппонентов из-за обсуждения оборонного соглашения с США.