Макрон, Шольц і Дуда обговорили Путіна, Польща вважає ситуацію критичною

https://racurs.ua/ua/n166797-makron-sholc-i-duda-obgovoryly-putina-polscha-vvajaie-sytuaciu-krytychnou.html

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Франція, Німеччина та Польща знову закликали Росію до діалогу з безпеки в Європі.

Ці три країни Веймарського трикутника виступили із заявою, в якій закликають Росію розпочати діалог з питань забезпечення безпеки на європейському континенті. У спільному документі за підсумками переговорів у Берліні президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда закликали Росію «внести внесок у деескалацію ситуації на українському кордоні та розпочати змістовний діалог про безпеку на європейському континенті».

Вони готові «конструктивно брати участь у переговорах з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес, і орієнтованих на результат».

Президент Польщі Дуда заявив, що це «найскладніша ситуація» в регіоні з 1989 року.

Ми повинні знайти таке рішення, щоб уникнути війни — це наше основне завдання. Я вірю, що ми цього досягнемо. На мою думку, найголовніше сьогодні — це єдність та солідарність. Ми маємо показати, що виступаємо єдиним фронтом. Ми повинні показати, що ми є спільнотою. Ми маємо показати, що нас не можна зламати, і, на мій погляд, ми також маємо показати, що ми не йдемо назад, — так «Польське радіо» цитує слова Дуди на брифінгу після зустрічі.

Він закликав спільно виробити інструменти, необхідні для підтримки безпеки у регіоні.

Це наше велике завдання — забезпечити мир для наших суспільств та народів, захищати міжнародне право, захищати територіальну цілісність країн, які не є членами ЄС чи НАТО, але є нашими союзниками. Я думаю в цей момент про Україну, — резюмував польський лідер.

У заяві трьох лідерів сторони заявили про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та «наслідки» для Росії у разі загострення ситуації, підтримали роль «нормандського формату» у справі реалізації мінських угод. Лідери трьох країн зазначили, що НАТО має «постійно переглядати свою стратегію оборони та стримування» з урахуванням змін реальної ситуації та в рамках програми блоку про «розширену присутність на передньому фланзі».

Тим часом щонайменше чотири американські військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III з американськими десантниками прибули до Польщі. Йдеться про підрозділи зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США. Літаки, що вилетіли з бази Форт-Брегг (штат Північна Кароліна), приземлилися в аеропорту польського міста Жешув, розташованого за 90 км від кордону з Україною.

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За рішенням Вашингтона, там буде розміщено загалом 1,7 тис. американських десантників.

Нагадаємо, що Макрон прибув в Берлін після дводенного турне — він провів важкі переговори у Москві, а потім прилітав на день до Києва, щоб обговорити ситуацію із Володимиром Зеленським.