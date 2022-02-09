Макрон, Шольц и Дуда обсудили Путина, Польша считает ситуацию критической

https://racurs.ua/n166797-makron-sholc-i-duda-obsudili-putina-polsha-schitaet-situaciu-kriticheskoy.html

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Франция, Германия и Польша снова призвали Россию к диалогу по безопасности в Европе.

Эти три страны Веймарского треугольника выступили с заявлением, в котором призывают Россию начать диалог по обеспечению безопасности на европейском континенте. В совместном документе по итогам переговоров в Берлине президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда призвали Россию «внести вклад в деэскалацию ситуации на украинской границе и начать содержательный диалог о безопасности на европейском континенте».

Они готовы «конструктивно участвовать в переговорах по вопросам безопасности, представляющих взаимный интерес и ориентированных на результат».

Президент Польши Дуда заявил, что это самая «сложная ситуация» в регионе с 1989 года.

Мы должны найти такое решение, чтобы избежать войны — это наша основная задача. Я верю, что мы этого добьемся. На мой взгляд, самое главное сегодня — это единство и солидарность. Мы должны показать, что выступаем единым фронтом. Мы должны показать, что мы общность. Мы должны показать, что нас нельзя сломать, и, на мой взгляд, мы также должны показать, что мы не идем назад — так «Польское радио» цитирует слова Дуды на брифинге после встречи.

Он призвал совместно выработать инструменты, необходимые для обеспечения безопасности в регионе.

Это наша большая задача — обеспечить мир для наших обществ и народов, защищать международное право, защищать территориальную целостность стран, не являющихся членами ЕС или НАТО, но являющихся нашими союзниками. Я думаю в этот момент об Украине, — резюмировал польский лидер.

В заявлении трех лидеров стороны заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и «последствиях» для России в случае обострения ситуации, поддержали роль «нормандского формата» в деле реализации минских соглашений.

Лидеры трех стран отметили, что НАТО должно «постоянно пересматривать свою стратегию обороны и сдерживания» с учетом изменений в реальной ситуации и в рамках программы блока о «расширенном присутствии на переднем фланге».

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Между тем, по меньшей мере уже четыре американских военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с американскими десантниками прибыли в Польшу. Речь идет о подразделениях из состава 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Самолеты, вылетевшие из базы Форт-Брэгг (штат Северная Каролина), приземлились в аэропорту польского города Жешув, расположенном в 90 км от границы с Украиной. Там будут размещены в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников.

Напомним, что Макрон прибыл в Берлин после двухдневного турне — он провел тяжелые переговоры в Москве, а затем прилетал на день в Киев, чтобы обсудить ситуацию с Владимиром Зеленским.