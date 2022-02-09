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Johnson & Johnson приостановила производство ковид-вакцины – в чем причина

Johnson & Johnson приостановила производство ковид-вакцины — в чем причина

9 фев 2022, 09:30
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Вакцинация от коронавируса продолжается в мире. Компания Johnson & Johnson остановила производство вакцины на одном из своих заводов, расположенном в Нидерландах.

Эта вакцина удобна, потому что не требует глубокого холода при хранении. Остановка завода может привести к нехватке вакцин для бедных стран, пишет издание The New York Times.

По информации СМИ, на этом заводе будет выпускаться другая, потенциально более прибыльная вакцина, не связанная с профилактикой коронавируса.

От поставок вакцины Johnson & Johnson сильнее всего зависят бедные и развивающиеся страны по программе COVAX, в первую очередь в страны Африканского союза, поскольку этот препарат не требует хранения при очень низких температурах для транспортировки.

Представитель Johnson & Johnson сообщил, что компания «сосредоточена на обеспечении доступности вакцины там, где в ней нуждаются люди».


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В заявлении говорится, что глобальная производственная сеть «работает днем и ночью», чтобы помочь бороться с пандемией. Представитель компании добавил, что на складах компании находятся миллионы готовых доз препарата.

Источник: The New York Times

Источник: Ракурс


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