Британия готовит Киеву противокорабельный ракетный подарок — посол в Лондоне

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Украина получит от Великобритании ракеты, позволяющие противостоять России на море. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Дипломат в разговоре с «Радио НВ» рассказал, что Украина и Великобритания уже подписали военные соглашения на 2 млрд дол. Пристайко сообщил, что соглашения предполагают реализацию четырех проектов.

Первый — построение в Шотландии двух кораблей, которые переоборудованы под нужды украинских военных.

Второй — построение кораблей сначала на верфях в Великобритании, затем в Украине.

Третий проект — это ракетное вооружение.

Впервые наши вооруженные силы получат реальное оружие, ракеты, которые нам позволят что-нибудь противопоставить России в Черном и Азовском морях, — сказал Пристайко.

Он считает, что сейчас Лондон «ищет друзей», а Украина на эту роль «в принципе подходит».

Несмотря на багаж проблем, которые тянет дружба с нашим государством, а это, прежде всего, противостояние с РФ, Британия готова к такому шагу. Мы объясняем, зачем каждому государству рисковать всем, чтобы оградить Украину от агрессии РФ, — сказал Пристайко.

Кроме того, Британия готова подготовить санкции против окружения Путина.

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Если бы это зависело от британцев, Украине уже предоставили бы ПДЧ в НАТО, — рассказал посол.

Напомним, что в январе Лондон предоставил Киеву высокоточное противотанковое оружие, в начале февраля заявил о подготовке санкций против окружения Путина и лично президента РФ в случае новой агрессии против Украины, а впоследствии премьер-министр Борис Джонсон посетил Украину.