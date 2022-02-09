Британія готує Києву протикорабельний ракетний подарунок - посол в Лондоні

https://racurs.ua/ua/n166795-brytaniya-gotuie-kyievu-protykorabelnyy-raketnyy-podarunok-posol-v-londoni.html

Ракурс

Україна отримає від Великої Британії ракети, що дозволять протистояти Росії на морі. Пр це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Дипломат в розмові з «Радіо НВ» розповів, що Україна та Велика Британія вже підписали військові угоди на 2 млрд дол. Пристайко повідомив, що угоди передбачають реалізацію чотирьох проектів.

Перший — побудова в Шотландії двох кораблів, які переобладнуються під потреби українських військових. Другий — побудова кораблів спочатку на верфях у Великій Британії, потім в Україні.

Третій проект — це ракетне озброєння.

Вперше наші Збройні сили отримають реальну зброю, ракети, які нам дозволять що-небудь протиставити Росії в Чорному і Азовському морях", — сказав Пристайко.

Він вважає, що нині Лондон «шукає друзів», а Україна на цю роль «в принципі підходить».

Незважаючи на багаж проблем, які тягне дружба з нашою державою, а це перш за все протистояння з РФ, Британія готова до такого кроку. Ми пояснюємо, навіщо кожній державі ризикувати всім, щоб захистити Україну від агресії РФ, — сказав Пристайко.

Крім того, Британія готова підготувати санкції проти оточення Путіна.

.

Якби це залежало від британців, Україні уже б надали ПДЧ в НАТО, — розповів посол.

Нагадаємо, що у січні Лондон надав Києву високоточну протитанкову зброю, на початку лютого заявив про підготовку санкцій проти оточення Путіна і особисто президента РФ у випадку нової агресії проти України, а згодом прем'єр-міністр Борис Джонсон відвідав Україну.