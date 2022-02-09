Зеленський призначив нового голову Київської ОДА – що про нього відомо

Зеленський призначив нового голову Київської ОДА — що про нього відомоhttps://racurs.ua/ua/n166794-zelenskyy-pryznachyv-novogo-golovu-kyyivskoyi-oda-scho-pro-nogo-vidomo.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, призначив нового очільника Київської обласної державної адміністрації (ОДА). Ним став Олексій Кулеба.
Відповідний указ глава держави підписав 8 лютого, попередньо звільнивши з цієї посади Василя Володіна.
Раніше Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.
Олексій Кулеба народився 1983 року в Києві. У 2005 році закінчив Київський національний економічний університет (магістр з міжнародної економіки).
У 2005−2008 роках був аспірантом Національної академії державного управління при президентові України. Кандидат наук з державного управління. Викладав правознавство в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова.
Обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою КМДА. Має досвід підприємницької діяльності.