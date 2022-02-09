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Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА – что о нем известно

Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА — что о нем известно

9 фев 2022, 08:52
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Владимир Зеленский, президент Украины, назначил нового главу Киевской областной государственной администрации (ОГА). Им стал Алексей Кулеба.

Соответствующий указ глава государства подписал 8 февраля, предварительно уволив с этого поста Василия Володина.

Ранее Кулеба занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий.

Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет (магистр международной экономики).


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В 2005—2008 годах являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению. Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова.

Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА. Имеет опыт предпринимательской деятельности.

Источник: Ракурс


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