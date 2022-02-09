Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА – что о нем известно

https://racurs.ua/n166794-zelenskiy-naznachil-novogo-glavu-kievskoy-oga-chto-o-nem-izvestno.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, назначил нового главу Киевской областной государственной администрации (ОГА). Им стал Алексей Кулеба.

Соответствующий указ глава государства подписал 8 февраля, предварительно уволив с этого поста Василия Володина.

Ранее Кулеба занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий.

Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет (магистр международной экономики).

.

В 2005—2008 годах являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению. Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова.

Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА. Имеет опыт предпринимательской деятельности.