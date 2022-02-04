https://racurs.ua/n166633-klichko-samostoyatelno-idet-na-vybory-s-udarom-chto-izvestno.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр столицы и лидер партии УДАР, готовится к самостоятельному участию партии на парламентских выборах.

В частности, в партии намекнули, что планируют выдвигать своего кандидата на следующих выборах президента. Об этом стало известно во время съезда партии, передает «Бабель».

Одним из гостей съезда был лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко. До этого он вел с Кличко переговоры о совместном участии в предстоящих выборах, отмечают СМИ, но соответствующее решение так и не удалось принять. В частности, партии не договорились относительно общего кандидата на 206 округе в Чернигове — это округ покойного «слуги» Антона Полякова, где назначили перевыборы.

Кличко настаивал, что на выборы пойдет кандидат от УДАРа — руководитель областной партийной организации Александр Ломако. В частности, во время съезда стало известно, что бывший генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление о вступлении в партию Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Пять с половиной лет у меня не было партийного билета, потому что занимал должность, не предусматривающую партийность. Начну свое выступление с того, что объявлю, что вчера принял решение, и оно, видимо, станет сюрпризом для присутствующего Петра Алексеевича — написал заявление в партию «Европейская солидарность», — сказал Луценко.

Также руководитель исполкома партии Артур Палатный дал понять во время выступления, что УДАР будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виталий Кличко рассказал, встречался ли 17 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мэр столицы якобы хорошо не помнит, был ли он в Офисе президента того дня.

Источник: Бабель