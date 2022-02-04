В России фиксируется проседание фондового рынка. Фото: vedomosti.ru

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Ракурс

Падение российского фондового рынка — акции крупнейших компаний Российской Федерации идут вниз.

По состоянию на 16.03 4 февраля по киевскому времени акции «Газпрома» упали до отметки 321,85 руб. По состоянию на 16.15 также зафиксировали падение акций таких крупнейших российских компаний: «Сбербанк», ВТБ, «Лукойл», «Алрос». Акции «Газпрома» падают с начала 2022 года на фоне обострения ситуации вокруг границ Украины. Об этом сообщает «Мосбиржа».

Как известно, индекс «Мосбиржи» представляет собой составной ценовой равновесный индекс 10 наиболее ликвидных акций фондового рынка Московской биржи. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое изменение цен акций, включенных в базу расчета.

Напомним, цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 1%. Таким образом баррель этой нефти стоит 92,09 долл. В последний раз фьючерсы на нефть поднимались выше отметки 92 долл. за баррель 7 октября 2014 года.