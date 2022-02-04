У Росії фіксується просідання фондового ринку. Фото: vedomosti.ru

https://racurs.ua/ua/n166632-rosiyskyy-rynok-padaie-akciyi-gazpromu-ta-sberbanku-ydut-donyzu.html

Ракурс

Падіння російського фондового ринку — акції найбільших компаній Російської Федерації йдуть донизу.

Станом на 16.03 4 лютого за київським часом акції «Газпрому» впали до позначки 321,85 руб. Станом на 16.15 також зафіксували падіння акцій таких найбільших російських компаній: «Сбербанк», ВТБ, «Лукойл», «Алрос». Акції «Газпрому» падають з початку 2022 року на тлі загострення ситуації навколо кордонів України. Про це повідомляє «МосБіржа».

Як відомо, індекс «МосБіржі» являє собою композитний ціновий рівноважений індекс 10 найбільш ліквідних акцій фондового ринку Московської біржі. Індекс розраховується як середня арифметична зміна цін акцій, включених до бази розрахунку.

Нагадаємо, ціна квітневого ф’ючерсу на нафту марки Brent на Лондонській біржі ICE зросла на 1%. Таким чином барель цієї нафти коштує 92,09 дол. Востаннє ф’ючерси на нафту підіймалися вище позначки 92 дол. за барель 7 жовтня 2014 року.