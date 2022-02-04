Кличко. Фото: УДАР

https://racurs.ua/ua/n166633-klychko-samostiyno-yde-na-vybory-z-udarom-scho-vidomo.html

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Віталій Кличко, мер столиці й лідер партії УДАР, готується до самостійної участі партії на парламентських виборах.

Зокрема, у партії натякнули, що планують висувати свого кандидата на наступних виборах президента. Про це стало відомо під час з’їзду партії, передає «Бабель».

Одним із гостей з’їзду був лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко. До цього він вів із Кличком перемовини про спільну участь у майбутніх виборах, наголошують ЗМІ, але відповідне рішення так і не вдалося ухвалити. Зокрема, партії не домовилися щодо спільного кандидата на 206 окрузі в Чернігові — це округ покійного «слуги» Антона Полякова, де призначили перевибори.

Кличко наполягав, що на вибори піде кандидат від УДАРу — керівник обласної партійної організації Олександр Ломако. Зокрема, під час з’їзду стало відомо, що колишній генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву про вступ до партії Петра Порошенка «Європейська солідарність».

Пʼять із половиною років у мене не було партійного квитка, тому що обіймав посаду, яка не передбачає партійність. Почну свої виступи з того, що оголошу, що вчора прийняв рішення, і воно, мабуть, стане сюрпризом для присутнього Петра Олексійовича — написав заяву до партії «Європейська солідарність», — сказав Луценко.

Також керівник виконкому партії Артур Палатний дав зрозуміти під час виступу, що УДАР висуватиме свою кандидатуру на майбутніх виборах президента України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віталій Кличко розповів, чи зустрічався 17 грудня з президентом України Володимиром Зеленським. Міський голова столиці нібито добре не пам’ятає, чи був він в Офісі президента того дня.

Джерело: Бабель