Johnson & Johnson призупинила виробництво ковід-вакцини – в чому причина

https://racurs.ua/ua/n166796-johnson-johnson-pryzupynyla-vyrobnyctvo-kovid-vakcyny-v-chomu-prychyna.html

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі. Компанія Johnson & Johnson зупинила виробництво вакцини на одному зі своїх заводів, розташованому в Нідерландах.

Ця вакцина є зручною, тому що не потребує холоду при зберіганні. Зупинення заводу може призвести до нестачі вакцин для бідних країн, пише The New York Times.

За інформацією ЗМІ, на цьому заводі випускатиметься інша, потенційно прибутковіша вакцина, не пов’язана з профілактикою коронавірусу.

Від постачання вакцини Johnson & Johnson найбільше залежать бідні країни, що розвиваються за програмою COVAX, насамперед у країни Африканського союзу, оскільки цей препарат не вимагає зберігання при дуже низьких температурах для транспортування.

Представник Johnson & Johnson повідомив, що компанія «зосереджена на забезпеченні доступності вакцини там, де її потребують люди».

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У заяві йдеться, що глобальна виробнича мережа «працює вдень та вночі», щоб допомогти боротися з пандемією. Представник компанії додав, що на складах компанії знаходяться мільйони готових доз препарату.

Джерело: The New York Times