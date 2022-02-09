Дмитрий Разумков (слева) пожаловался на противодействие со стороны СБУ, скриншот видео

https://racurs.ua/n166839-razumkov-obvinil-sbu-v-sryve-akcii-v-harkove-video.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, экс-председатель Верховной Рады, пожаловался на противодействие со стороны СБУ его намерениям провести в Харькове презентацию местной «Команды Разумкова».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 9 февраля, в Telegram-канале Разумкова.

Сегодня в Харькове мы с коллегами планировали представить нашу местную команду и провести пресс-конференцию. Однако мероприятие было сорвано Службой безопасности Украины — в помещении, где должно было проходить общение со СМИ, «случайно» за час до этого исчез свет, а нас не пустили внутрь, — отметил он, опубликовав соответствующее видео.

Разумков утверждает, что СБУ «упорно просила харьковских журналистов не посещать» пресс-конференцию его команды.

Мне кажется, что в Харькове — после выступлений президента, что это первый город, который, не дай бог, Украина может потерять — надо бы думать, о безопасности страны, а не о том, кто какие пресс-конференции проводит, — заявил Разумков.

.



У Разумкова с сегодняшнего дня начинается тур по регионам страны, в рамках которого он планирует презентовать местные отделения общественного объединения «Команда Разумкова».

Напомним, в октябре 2021 года Разумков был снят с должности главы Верховной Рады. В конце ноября он заявил, что намерен участвовать в следующих президентских и парламентских выборах.