Виктору Януковичу сообщили о новом подозрении. Фото: Генадий Черкасов

https://racurs.ua/n166838-yanukovichu-soobschili-o-novom-podozrenii-podstrekal-voennyh-k-dezertirstvu.html

Ракурс

Виктору Януковичу, бывшему президенту Украины, 9 февраля сообщили о подозрении в подстрекательстве к совершению дезертирства.

Президента-беглеца правоохранители подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Януковичу инкриминируют подстрекательство военных Управления государственной охраны (УГО) к дезертирству. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Следователи установили, что 23 февраля 2014 года Виктор Янукович, находясь на территории одной из воинских частей Черноморского флота Российской Федерации в Гагаринском районе города Севастополя, подстрекал личных охранников к дезертирству.

Правоохранители считают, что в результате призывов экс-президента бывший заместитель начальника Управления государственной охраны — начальник Службы безопасности президента Украины не вернулся на свое место службы из командировки в Крыму. Он незаконно оставил службу и сбежал с Януковичем в Россию.

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Сейчас следователи готовят обращение к следственному судье с ходатайством о заочном избрании Януковичу меры пресечения.

Напомним, в феврале бывшему начальнику Службы безопасности президента Украины, которому Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в дезертирстве, заочно избрали меру пресечения. Следователи установили, что в 2014 году экс-начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку бывшего президента через государственную границу Украины.