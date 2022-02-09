Віктору Януковичу повідомили про нову підозру. Фото: Генадій Черкасов

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Ракурс

Віктору Януковичу, колишньому президенту України, 9 лютого повідомили про підозру у підбурюванні до вчинення дезертирства.

Президента-втікача правоохоронці підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27 (види співучасників) та ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України. Януковичу інкримінують підбурювання військових Управління державної охорони (УДО) до дезертирства. Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Слідчі встановили, що 23 лютого 2014 року Віктор Янукович, перебуваючи на території однієї з військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації у Гагарінському районі міста Севастополя, підбурював особистих охоронців до дезертирства.

Правоохоронці вважають, що внаслідок закликів екс-президента колишній заступник начальника Управління державної охорони — начальник Служби безпеки президента України не повернувся на своє місце служби з відрядження у Криму. Він незаконно залишив службу та втік із Януковичем до Росії.

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Зараз слідчі готують звернення до слідчого судді з клопотанням про заочне обрання Януковичу запобіжного заходу.

Нагадаємо, у лютому колишньому начальнику Служби безпеки президента України, якому Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у дезертирстві, заочно обрали запобіжний захід. Слідчі встановили, що у 2014 році екс-начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення колишнього президента через державний кордон України.