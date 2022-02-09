Дмитро Разумков (ліворуч) поскаржився на протидію з боку СБУ, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n166839-razumkov-zvynuvatyv-sbu-u-zryvi-akciyi-v-harkovi-video.html

Ракурс

Дмитро Разумков, екс-голова Верховної Ради, поскаржився на протидію з боку СБУ його намірам провести в Харкові презентацію місцевої «Команди Разумкова».

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 9 лютого, у Telegram-каналі Разумкова.

Сьогодні у Харкові ми з колегами планували представити нашу місцеву команду і провести прес-конференцію. Однак захід був зірваний Службою безпеки України — у приміщенні, де мало проходити спілкування зі ЗМІ, «випадково» за годину до цього зникло світло, а нас не пустили всередину, — зазначив він, опублікувавши відповідне відео.

Разумков стверджує, що СБУ «наполегливо просила харківських журналістів не відвідувати» прес-конференцію його команди.

Мені здається, що в Харкові — після виступів президента, що це перше місто, яке, не дай боже, Україна може втратити — треба було б думати, про безпеку країни, а не про те, хто які прес-конференції проводить, — заявив Разумков.

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У Разумкова з сьогоднішнього дня розпочинається тур регіонами країни, в межах якого він планує презентувати місцеві відділення громадського об'єднання «Команда Разумкова».

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Разумкова зняли з посади голови Верховної Ради. Наприкінці листопада він заявив, що планує брати участь у наступних президентських та парламентських виборах.