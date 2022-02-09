Стрілянина у Дніпрі. Фото: Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n166840-video-rozstrilu-v-dnipri-opryludnyly-policeyski-yih-chekaie-kryminalna-vidpovidalnist.html

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Кримінальну відповідальність поліцейським, які оприлюднили в мережі відео з розстрілом Артемом Рябчуком своїх товаришів по службі на заводі «Південмаш» у Дніпрі, пообіцяли в Офісі генерального прокурора.

Відео в інтернеті опублікували співробітники Національної поліції. Імена правоохоронців повинні встановити в ході слідства. Про це 9 лютого під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності заявив заступник генерального прокурора Максим Якубовський.

Він наголосив, що епізод з відео розслідуватимуть окремим кримінальним провадженням за фактом розголошення даних досудового розслідування.

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Нагадаємо, масове вбивство на «Південмаші» у Дніпрі сталося у ніч проти 27 січня. Військовослужбовець строкової служби Національної гвардії Артем Рябчук розстріляв чотирьох військових та одну цивільну жінку, поранивши при цьому ще п’ятьох осіб.

Державне бюро розслідувань розглядає три версії трагедії на Південному машинобудівному заводі. Основна версія слідства — вчинення злочину через нестатутні відносини. Також розглядають версію про те, що Артем Рябчук має психічні захворювання. Третя версія — вчинення злочину за дорученням іноземних спецслужб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні та дестабілізації правопорядку.