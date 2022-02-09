Настоящую стоимость биткоина назвали эксперты. Фото: prime.ru

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Реальную стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, назвали специалисты финансового конгломерата JPMorgan Chase & Co.

Настоящая стоимость этой цифровой валюты сейчас примерно на 12 процентов ниже его текущей цены. Волатильность биткоина примерно в четыре раза выше, чем у золота, поэтому реальная стоимость криптовалюты сейчас составляет около 38 тыс. долл. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анализ экспертов.

Эксперты также подсчитали, если волатильность цифровой валюты сократится в три раза, то реальная стоимость вырастет до 50 тыс. долл. По состоянию на 19.15 биткоин торговался на уровне 44 тыс. 151 долл. за монету.

По мнению аналитиков, в будущем биткоину наибольшее препятствие могут составить волатильность и периоды бумов и спадов. Эти факторы препятствуют дальнейшему институциональному принятию криптовалюты.

Экономисты JPMorgan отметили, что коррекция стоимости криптовалюты в январе 2022 года менее похожа на капитуляцию, чем в мае 2021 года, когда курс криптовалюты обвалился на 50%. Специалисты также считают, что некоторые показатели указывают на тревожную тенденцию к сокращению позиций биткоина на рынке.

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Напомним, британские ученые выяснили, насколько мощный квантовый компьютер понадобится для взлома биткоинов с точки зрения количества кубитов или квантовых битов, эквивалентных обычным вычислительным битам.

Источник: Bloomberg