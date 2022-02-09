Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк. Фото: vinnitsa.info

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Затримання на хабарі депутата Київського міської ради від партії «Слуга народу» Владислава Трубіцина прокоментували в політсилі.

Політична сила скликає позачергову конференцію Київської міської організації партії для розгляду партійних санкцій стосовно викритого в корупції депутата. Відповідне розпорядження видала голова «Слуги народу» Олена Шуляк. Заяву партії вона опублікувала у Telegram.

Разом із тим ми вважаємо, що політична відповідальність повинна бути набагато швидшою, ніж кримінальна чи адміністративна. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні, — йдеться в заяві.

Також, коментуючи корупційний скандал, у партії кивають на міську владу Києва. Зазначають, що «це є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови». В партії сподіваються на швидку реакцію мера Віталія Кличка.

«Слуги» також висловили сподівання, що робота правоохоронців у цій справі дозволить отримати «справедливий вирок».

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Як відомо, 2 лютого народного депутата Олександра Трухіна виключили з партії «Слуга народу». Також «слуги» ініціювали засідання Верховної Ради, щоб розглянути інцидент за участю скандального нардепа.

Нагадаємо, 9 лютого Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили чинного депутата Київської міськради Владислава Трубіцина та ще п`ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн хабаря. Зловмисники організували схему, за якою отримували гроші за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок пересувної торгівлі у столиці.