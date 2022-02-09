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Козеня-мутант з двома очима в одній очниці. Фото: 99px.ru

Козеня-циклоп народилося в Туреччині — фото незвичайної мутації

9 лют 2022, 21:09
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Козеня-мутант з двома очима в одній очниці посеред чола народилося на фермі в турецькій провінції Кіліс.

Місцевий фермер Ахмет Картал розповів, що вже 25 років вирощує тварин, але ніколи не бачив нічого подібного. Новонароджене козеня він виявив під час огляду своїх тварин. Оглянувши козеня, фермер побачив, що його очі знаходяться в середині чола, як у циклопа. Про це повідомляє Daily Star.

Я здригнувся, коли вперше побачив це козеня у сараї. Воно не видало ні звуку, але, коли я сфотографував його, у мене було відчуття, що тварина спостерігає за мною, — розповів Картал.

Фермер зізнався, що не готовий займатися цією твариною, бо вона його лякає. Чоловік попросив місцеву владу забрати у нього козеня.

За словами представника Департаменту ветеринарії університету Хатай Мустафи Кемаль доктора Ахмета Уйяра, новонароджена тварина страждає на цебоцефалію — аномалію формування черепа, при якій недорозвинення носа поєднується зі зменшенням відстані між очима. У цьому випадку обидва ока тварини стали маленькими й знаходяться в одній очниці. Крім того, у козеняти недорозвинений ніс, аномально розвинене вухо і занадто широка нижня щелепа.

Козеня-мутант з двома очима в одній очниці. Фото: Newsflash

Козеня-мутант з двома очима в одній очниці. Фото: Newsflash


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Нагадаємо, у Туреччині з’явилася кішка з чотирма вухами. Незвичайна тварина народилася на вулиці, де її знайшли волонтери з притулку. Кішку назвали Мідас, а додаткові вуха не заважають їй вести нормальний спосіб життя.

Джерело: Daily Star

Джерело: Ракурс


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