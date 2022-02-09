Російський флот. Фото: riamo.ru

https://racurs.ua/ua/n166844-blokadu-sudnoplavstva-v-chornomu-ta-azovskomu-moryah-zaplanuvala-rosiya-karta.html

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Перекриття значних частин акваторій Чорного та Азовського морів запланували у Російській Федерації.

Москва вирішила перекрити райони Чорного та Азовського морів задля військових навчань, які нібито передбачають ракетні та артилерійські стрільби. Уперше після окупації Криму країна-агресор не залишить можливості проходу торгових суден в цих морях. Про це 9 лютого повідомив головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко у Facebook.

Не хочемо ніякої паніки, але це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт «морської блокади» українських портів, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Азовському морі Росія перекриє акваторію від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю, а в Чорному — від Криму аж до територіального моря материкової України (19,3 км від берегів). Заборона почне діяти о 23.00 13 лютого та завершиться о 23.00 19 лютого.

Клименко наголосив, що ніяких коридорів для проходу торгових суден Москва не передбачила. Додав, що такої блокади українських портів не спостерігалося останні вісім років.

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Як відомо, саме у лютому українські зернотрейдери намагаються вивезти максимум продукції через порти Азовського та Чорного морів.

Нагадаємо, із Середземного моря в Чорне море нібито для участі у планових військових навчаннях РФ прямують шість великих десантних кораблів російського флоту. Прибуття кораблів країни-агресора очікується 9 лютого.