Российский флот. Фото: riamo.ru

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Перекрытие значительных частей акваторий Черного и Азовского морей запланировали в Российской Федерации.

Москва решила перекрыть районы Черного и Азовского морей для военных учений, которые якобы предусматривают ракетные и артиллерийские стрельбы. Впервые после оккупации Крыма страна-агрессор не оставит возможности прохода торговым судам в этих морях. Об этом 9 февраля сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook.

Не хотим никакой паники, но это очень похоже на подготовку к чему-то вроде «морской блокады» украинских портов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Азовском море Россия перекроет акваторию от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края, а в Черном — от Крыма до территориального моря материковой Украины (19,3 км от берегов). Запрет начнет действовать в 23.00 13 февраля и завершится в 23.00 19 февраля.

Клименко подчеркнул, что никаких коридоров для прохода торговых судов Москва не предусмотрела. Добавил, что такой блокады украинских портов не наблюдалось последние восемь лет.

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Как известно, именно в феврале украинские зернотрейдеры пытаются вывезти максимум продукции через порты Азовского и Черного морей.

Напомним, из Средиземного моря в Черное море якобы для участия в плановых учениях РФ направляются шесть больших десантных кораблей российского флота. Прибытие кораблей страны-агрессора ожидается 9 февраля.