Козленок-мутант с двумя глазами в одной глазнице. Фото: 99px.ru

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Козленок-мутант с двумя глазами в одной глазнице посреди лба родился на ферме в турецкой провинции Килис.

Местный фермер Ахмет Картал рассказал, что уже 25 лет выращивает животных, но никогда не видел ничего подобного. Новорожденного козленка он обнаружил во время осмотра своих животных. Осмотрев козленка, фермер увидел, что его глаза находятся в середине лба, как у циклопа. Об этом сообщает Daily Star.

Я вздрогнул, когда впервые увидел этого козленка в сарае. Он не издал ни звука, но, когда я сфотографировал его, у меня было ощущение, что животное наблюдает за мной, — рассказал Картан.

Фермер признался, что не готов заниматься этим животным, потому что оно его пугает. Мужчина попросил местные власти забрать у него козленка.

По словам представителя Департамента ветеринарии университета Хатай Мустафы Кемаль доктора Ахмета Уйяра, новорожденное животное страдает цебоцефалией — аномалией формирования черепа, при которой недоразвитие носа сочетается с уменьшением расстояния между глазами. В этом случае оба глаза животного стали маленькими и находятся в одной глазнице. Кроме того, у козленка недоразвитый нос, аномально развитое ухо и слишком широкая нижняя челюсть.

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Напомним, в Турции появилась кошка с четырьмя ушами. Необычное животное родилось на улице, где его и нашли волонтеры из приюта. Кошку назвали Мидас, а дополнительные уши не мешают ей вести нормальный образ жизни.

Источник: Daily Star