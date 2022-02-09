Про шкоду довгого сну у вихідні попередила психолог. Фото: championat.com

https://racurs.ua/ua/n166847-dovgyy-son-u-vyhidni-shkodyt-zdorov-u-psyholog.html

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Про шкоду довгого сну у вихідні попередила психолог із Великої Британії.

Експерт зі сну Стефані Ромішевські, пояснила, чому не слід відсипатися у вихідні. Регулярне бажання довше повалятися в ліжку може завдати шкоди здоров’ю. Про це повідомляє видання Daily Express.

Спроби відіспатися у вихідні часто лише закріплюють погані цикли сну і можуть привести до безсоння, — попередила експерт.

На думку фахівця, зрідка можна дозволити собі поспати довше. Але регулярний довгий сон може увійти у звичку, а це не дуже добре. Ромішевські пояснює, якщо людина довго валяється у ліжку, то мозку важко зрозуміти, в який момент пора відчувати сонливість, оскільки здається, ніби людина спала довше, навіть якщо вона лягла пізніше і не виспалася.

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Нагадаємо, компанія Sengled представила на виставці CES 2022 розумну лампочку з радаром, яка вміє відстежувати сон і вимірювати частоту серцебиття людини в кімнаті. Також ґаджет матиме можливість відстежувати температуру тіла.

Джерело: Daily Express