Глава ОПУ Андрій Єрмак. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n166702-iermak-zayavyv-pro-odujannya-vid-kovidu.html

Ракурс

Андрій Єрмак, очільник Офісу президента України, одужав від коронавірусу.

Чиновник вже отримав негативний тест на COVID-19. Сьогодні, 7 лютого, він повернеться на Банкову. Глава ОПУ заявив, що максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Єрмак запевнив, що пройшов три дні «інтенсивної терапії». Також закликав українців зробити щеплення від ковіду.

Усі плани на цей тиждень в силі. Роботи багато, але енергії ще більше. Потужного всім імунітету та міцного здоров’я! — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, позитивний тест на коронавірус Андрій Єрмак отримав 3 лютого. Це сталося рівно за тиждень до зустрічі «нормандських» радників у Берліні. Глава Офісу президента запевняє, що «пройде максимально інтенсивне лікування, щоб якомога швидше встати на ноги».

Нормандська зустріч у Берліні повинна стати продовженням контактів, які відбулися в Парижі за участю політичних радників президентів України, Франції, Німеччини та Російської Федерації. Зустріч запланована на четвер, 10 лютого. Україну на цих переговорах представляє очільник ОПУ Андрій Єрмак.

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Після зустрічі політичних радників у Парижі Єрмак заявляв, що на зустрічі провели аудит мінських домовленостей. Зазначав, що домовленість 2020 року про припинення вогню залишається актуальною.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган захворів на коронавірус через день після візиту в Київ, де він зустрічався з Володимиром Зеленським. Турецький президент повідомив, що заразився штамом «Омікрон».