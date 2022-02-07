Незвичну акцію з вакцинації провели в борделі у Гамбурзі, фото: dpa

https://racurs.ua/ua/n166701-buster-kohannya-vidviduvachiv-nimeckogo-bordelu-schepyly-vid-covid-19.html

Ракурс

Незвичайна кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 відбулася у німецькому місті Гамбург.

Там вчора, 6 лютого, в одному із закладів на Репербані — відомій у світі «вулиці червоних ліхтарів», провели акцію щеплення під назвою «Бустер кохання», повідомляє видання Wochenblatt.

Відвідувачам закладу, старшим 18 років, запропонували 120 доз вакцин від коронавірусу Biontech та Moderna. Було це перше, друге чи третє щеплення — не мало значення.

Ми задоволені. Хоча не всі дози вакцини були використані, але багато людей скористалися цією пропозицією, в тому числі багато жінок, — сказав один з організаторів акції.

Зазначається, що працівниці закладу вже зробили щеплення від коронавірусу.

Одночасно з акцією «Бустер кохання» також проводилася виставка картин «Сексповстання Репербан» (Sexy Aufstand Reeperbahn), яка пропагує щеплення проти коронавірусу.

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Нагадаємо, у листопаді 2021 року в одному з аеропортів Німеччини відбувалася акція щеплення від COVID-19 саморобною вакциною. Акцію зупинили після втручання поліції.

Джерело: Wochenblatt