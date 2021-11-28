Німецький професор розробив свою вакцину від COVID-19

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У Німеччині в аеропорту міста Любека вчора, 27 листопада, відбулася акція вакцинації від коронавірусу препаратом, який, судячи з усього, не мав офіційної реєстрації.

Через деякий час місцева поліція втрутилася і перервала акцію, проте щеплення вже встигли отримати понад 50 осіб, повідомляє видання Deutsche Welle.

Місцевий лікар і підприємець, професор медицини Вінфрід Штоккер, якому належить цей аеропорт, стверджує, що розробив свою вакцину від COVID-19.

За інформацією місцевих ЗМІ, Штоккер спочатку тестував препарат на собі, друзях та членах сім’ї, в згодом зробити щеплення погодилися кілька десятків добровольців.

Після цього, на початку вересня 2020 року, він повідомив про результати своїх досліджень в Інститут імені Пауля Ерліха, який у Німеччині відповідає за реєстрацію вакцин та моніторинг у цій галузі. Він попросив розширити випробування, щоб підтвердити ефективність препарату, проте у відповідь інститут звернувся до прокуратури — Штоккера звинуватили в порушенні законодавства про лікарські засоби.

Зазначається, що акція в аеропорту Любека також може бути кваліфікована як порушення закону про лікарські засоби.

За словами Штоккера, його препарат заснований на «рекомбінантному антигені, який можна легко та дешево отримати у пробірці». Розроблену ним вакцину можна порівняти з тією, яку застосовують проти гепатиту, А і В. Аналогічний принцип дії має вакцина від коронавірусу американського концерну Novavax, заявку про реєстрацію якої для застосування в Євросоюзі наразі розглядає регулятор EMA.

Проте Штоккер не мав ні офіційного дозволу, ні дослідницького протоколу, ні доклінічного допуску, коли проводив свої дослідження.

Хоча за словами самого професора, його препарат ефективний на 97%, ці висновки були отримані лише на основі серологічних тестів на вироблення антитіл до вірусу SARS-CoV-2. Повноцінні клінічні дослідження препарату не проводилися.

Штоккер у 1987 році заснував компанію Euroimmun, яка займається розробкою методів розпізнавання аутоімунних та інфекційних захворювань. У 2017 році він продав її за 1,2 млрд євро.

Джерело: Deutsche Welle