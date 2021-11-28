Немецкий профессор разработал свою вакцину от COVID-19.

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В Германии в аэропорту города Любека вчера, 27 ноября, прошла акция вакцинации от коронавируса препаратом, который, судя по всему, не имел официальной регистрации.

Спустя некоторое время местная полиция вмешалась и прервала акцию, однако прививки уже успели получить более 50 человек, сообщает издание Deutsche Welle.

Местный врач и предприниматель, профессор медицины Винфрид Штоккер, которому принадлежит аэропорт, утверждает, что разработал свою вакцину от COVID-19.

По информации местных СМИ, Штоккер сначала тестировал препарат на себе, друзьях и членах семьи, впоследствии привиться согласились несколько десятков добровольцев.

После этого, в начале сентября 2020 года, он сообщил о результатах своих исследований в Институте имени Пауля Эрлиха, который в Германии отвечает за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области. Он попросил расширить испытания, чтобы подтвердить эффективность препарата, однако в ответ институт обратился в прокуратуру — Штоккера обвинили в нарушении законодательства о лекарственных средствах.

Акция в аэропорту Любека также может быть квалифицирована как нарушение закона о лекарственных средствах.

По словам Штоккера, препарат основан на «рекомбинантном антигене, который можно легко и дешево получить в пробирке». Разработанную им вакцину можно сравнить с той, которую применяют против гепатита, А и В. Аналогичный принцип действия имеет вакцина от коронавируса американского концерна Novavax, заявку о регистрации которой для применения в Евросоюзе рассматривает регулятор EMA.

Однако у Штоккера не было ни официального разрешения, ни исследовательского протокола, ни доклинического допуска, когда проводил свои исследования.

Хотя, по словам самого профессора, его препарат эффективен на 97%, эти выводы были получены только на основе серологических тестов на выработку антител к вирусу SARS-CoV-2. Полноценные клинические исследования препарата не проводились.

Штоккер в 1987 году основал компанию Euroimmun, занимающуюся разработкой методов распознавания аутоиммунных и инфекционных заболеваний. В 2017 году он продал ее за 1,2 млрд евро.

Источник: Deutsche Welle