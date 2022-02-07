Необычную акцию по вакцинации провели в борделе в Гамбурге, фото: dpa

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Необычная кампания по вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 прошла в немецком городе Гамбург.

Там вчера, 6 февраля, в одном из заведений на Репербане — известной в мире «улицы красных фонарей», провели акцию прививки под названием «Бустер любви», сообщает издание Wochenblatt.

Посетителям заведения старше 18 лет предложили 120 доз вакцин от коронавируса Biontech и Moderna. Это была первая, вторая или третья прививка — не имело значения.

Мы удовлетворены. Хотя не все дозы вакцины были использованы, но многие воспользовались этим предложением, в том числе многие женщины, — сказал один из организаторов акции.

Отмечается, что работницы заведения уже привились от коронавируса.

Одновременно с акцией «Бустер любви» также проводилась выставка картин «Сексвосстание Репербан» (Sexy Aufstand Reeperbahn), пропагандирующая прививку против коронавируса.

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Напомним, в ноябре 2021 года в одном из аэропортов Германии проходила акция прививки от COVID-19 самодельной вакциной. Акцию приостановили после вмешательства полиции.

Источник: Wochenblatt