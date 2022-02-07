Нацбанк повысил курс гривны, фото: «Голос Украины»

https://racurs.ua/n166700-kurs-grivny-k-dollaru-vyros-na-12-kopeek-infografika.html

Ракурс

Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня, 7 февраля, на 12 копеек укрепил курс гривны по отношению к доллару США.

Теперь официальный курс составляет 28,1468 грн/доллар. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

В то же время курс гривны по отношению к евро установлен на уровне 32,27 грн/евро (в пятницу, 4 февраля, курс составил 31,9198 грн за евро), а курс украинской национальной валюты к российскому рублю — на уровне 3,69 гривны за 10 русских рублей (4 февраля курс составил 3,70 грн за 10 рублей).

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Напомним, на прошлой неделе в НБУ заявили о стабилизации ситуации на валютном рынке Украины по сравнению с концом января — удовлетворении спроса на валюту и росте ее предложения. В частности, в течение 4 февраля НБУ трижды выходил на рынок с покупкой валюты, возобновляя свои резервы, которые заметно снизились за время январского ажиотажа.