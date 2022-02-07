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Ракурс
Нацбанк підвищив курс гривні, фото: «Голос України»

Курс гривні до долара зріс на 12 копійок (ІНФОГРАФІКА)

7 лют 2022, 09:28
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Національний банк України (НБУ) на сьогодні, 7 лютого, на 12 копійок зміцнив курс гривні до долара США.

Тепер офіційний курс становить 28,1468 грн за долар. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті НБУ.

Нацбанк підвищив курс гривні, інфографіка: НБУ

Водночас курс гривні щодо євро встановлено на рівні 32,27 грн/євро (у п’ятницю, 4 лютого, курс становив 31,9198 грн за євро), а курс української національної валюти до російського рубля — на рівні 3,69 гривні за 10 російських рублів (4 лютого курс становив 3,70 грн за 10 рублів).

Нацбанк підвищив курс гривні, інфографіка: НБУ


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Нацбанк підвищив курс гривні, інфографіка: НБУ

Нагадаємо, минулого тижня в НБУ заявили про стабілізацію ситуації на валютному ринку України порівняно з кінцем січня — вгамування попиту на валюту та зростання її пропозиції. Зокрема, впродовж 4 лютого НБУ тричі виходив на ринок із купівлею валюти, поновлюючи свої резерви, які помітно зменшилися за час січневого ажіотажу.

Джерело: Ракурс


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