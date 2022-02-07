Нацбанк підвищив курс гривні, фото: «Голос України»

https://racurs.ua/ua/n166700-kurs-gryvni-do-dolara-zris-na-12-kopiyok-infografika.html

Ракурс

Національний банк України (НБУ) на сьогодні, 7 лютого, на 12 копійок зміцнив курс гривні до долара США.

Тепер офіційний курс становить 28,1468 грн за долар. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті НБУ.

Водночас курс гривні щодо євро встановлено на рівні 32,27 грн/євро (у п’ятницю, 4 лютого, курс становив 31,9198 грн за євро), а курс української національної валюти до російського рубля — на рівні 3,69 гривні за 10 російських рублів (4 лютого курс становив 3,70 грн за 10 рублів).

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Нагадаємо, минулого тижня в НБУ заявили про стабілізацію ситуації на валютному ринку України порівняно з кінцем січня — вгамування попиту на валюту та зростання її пропозиції. Зокрема, впродовж 4 лютого НБУ тричі виходив на ринок із купівлею валюти, поновлюючи свої резерви, які помітно зменшилися за час січневого ажіотажу.