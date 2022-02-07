Глава ОПУ Андрей Ермак. Фото: УП

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Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, выздоровел от коронавируса.

Чиновник уже получил отрицательный тест на COVID-19. Сегодня, 7 февраля, он вернется на Банковую. Глава ОПУ заявил, что максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ермак заверил, что прошел три дня «интенсивной терапии». Также призвал украинцев сделать прививку от ковида.

Все планы на эту неделю в силе. Работы много, но энергии еще больше. Мощного всем иммунитета и крепкого здоровья! — говорится в сообщении.

Напомним, положительный тест на коронавирус Андрей Ермак получил 3 февраля. Это случилось ровно за неделю до встречи «нормандских» советников в Берлине. Глава Офиса президента уверяет, что «пройдет максимально интенсивное лечение, чтобы как можно скорее встать на ноги».

Нормандская встреча в Берлине должна стать продолжением контактов, которые состоялись в Париже с участием политических советников президентов Украины, Франции, Германии и Российской Федерации. Встреча запланирована на четверг, 10 февраля. Украину на этих переговорах представляет глава ОПУ Андрей Ермак.

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После встречи политических советников в Париже Ермак заявлял, что на встрече провели аудит минских договоренностей. Отмечал, что договоренность 2020 года о прекращении огня остается актуальной.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заболел коронавирусом через день после визита в Киев, где он встречался с Владимиром Зеленским. Турецкий президент сообщил, что заразился штаммом «Омикрон».