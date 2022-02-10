Глава ОПУ Андрей Ермак. Фото: УП

https://racurs.ua/n166849-vstrecha-normandskih-sovetnikov-na-bankovoy-nazvali-celi-ukrainy.html

Ракурс

Цели Украины на переговорах в Берлине назвали в Офисе президента.

Одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров государств-участников нормандского формата будет разблокирования работы Трехсторонней контактной группы для дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает пресс-служба ОПУ.

По словам Ермака, Киев будет предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны. Также будет подниматься вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытии контрольных пунктов въезда и выезда на линии разграничения.

.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина является центром принятия решений по безопасности на европейском континенте и имеет большую международную поддержку.

Напомним, 7 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о выздоровлении от коронавируса и о планах на встречу «нормандских» советников в Берлине. Нормандская встреча в Берлине должна стать продолжением контактов, которые состоялись в Париже с участием политических советников президентов Украины, Франции, Германии и Российской Федерации.