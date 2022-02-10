Коронавирус в Украине. Список: Telegram-канал «коронавирус в регионах»

https://racurs.ua/n166850-bolee-41-tys-bolnyh-i-pochti-300-umershih-covid-statistika-v-ukraine-za-sutki.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за 9 февраля обнаружили у 41 тыс. 694 человек. В частности, болезнь выявили у 3 тыс. 486 детей и 1 тыс. 101 медицинского работника.

В больницы вчера госпитализировали 4 тыс. 128 человек, а 280 больных умерли. Преодолеть ковид сумели 16 тыс. 628 человек. В целом за все время пандемии в Украине заболело 4 млн 421 тыс. 741 лицо, но выздоровели уже 3 млн 729 тыс. 976 человек. Жертвами болезни стали 102 тыс. 167 украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Вакцинировались за сутки 70 тыс. 678 человек, а всего с начала вакцинальной кампании прививки получили 15 млн 520 тыс. 587 человек. Две дозы получили уже 14 млн 869 тыс. 937 граждан.

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Напомним, в Министерстве здравоохранения заявляли, что по состоянию на 9 февраля уровень заболеваемости COVID-19 в Украине составлял 1 тыс. 224 на 100 тыс. населения. Несмотря на высокие показатели заболеваемости только две области находятся в «красной» зоне — Ивано-Франковская и Ровенская.