Ультиматум Кремля Украине - Москва объявила условия деэскалации

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Ракурс

В преддверии повторной встречи советников в рамках «нормандского» формата в Берлине Москва объявила фактически ультимативные требования к Украине.

Кремль таким образом ответил на давление стран Запада из-за угроз в адрес Киева. В Министерстве иностранных дел РФ выдвинули условия деэскалации на границе с Украиной.

Соответствующий список озвучила на брифинге 9 февраля спикер МИД России Мария Захарова.

Она заявила, что РФ отведет войска, если украинская власть вышлет всех иностранных инструкторов и вернет все оружие, полученное от западных партнеров для защиты от нового вторжения России. Кроме того, Киев должен отказаться от совместных учений с НАТО.

Прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории, — сказала Захарова.

Кроме того, Россия снова призвала руководство Альянса отказаться от политики «открытых дверей» и не принимать в свои ряды Украину, хотя эти требования ранее уже были неоднократно отвергнуты на всех уровнях.

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«Ракурс» сообщал, что 9 февраля стало известно о морской блокаде Украины, а глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал журналистам о целях Киева на переговорах советников в Берлине, которые состоятся 10 февраля.