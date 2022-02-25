Нехай дивляться пропагандистів - Федоров попросив заблокувати Apple Store для росіян

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до компанії Apple з проханням заблокувати для громадян РФ Apple Store.

Звернувся до СЕО компанії Apple, Тіма Кука, заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, забронити завантажувати свої продукти в маркети! Дозволяєте обирати собі президентом вбивцю, тоді доведеться насолоджуватися сайтом росія 24, — написав міністр у своїх соцмережах і виклав копії листа українською та англійською мовами.

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