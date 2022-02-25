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Ракурс
Нехай дивляться пропагандистів - Федоров попросив заблокувати Apple Store для росіян

Нехай дивляться пропагандистів — Федоров попросив заблокувати Apple Store для росіян

25 лют 2022, 23:54
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до компанії Apple з проханням заблокувати для громадян РФ Apple Store.

Звернувся до СЕО компанії Apple, Тіма Кука, заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, забронити завантажувати свої продукти в маркети! Дозволяєте обирати собі президентом вбивцю, тоді доведеться насолоджуватися сайтом росія 24, — написав міністр у своїх соцмережах і виклав копії листа українською та англійською мовами.



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Джерело: Ракурс


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