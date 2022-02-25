Audi, Volkswagen, Porsche та Chevrolet зупиняють постачання автомобілів до Росії

https://racurs.ua/ua/n167606-audi-volkswagen-porsche-ta-chevrolet-zupynyaut-postachannya-avtomobiliv-do-rf.html

Ракурс

Через війну Росії в Україні найбільші світові виробники автомобілів зупинили відвантаження автомобілів на адресу російських дилерських підприємств із 24 лютого.

Про це повідомило видання «Ведомости».

В Росію потраплять ті автомобілі Audi, що пройшли російську митницю та заплановані до відвантаження зі складу імпортера. Їх відправлять на адресу дилерських центрів за раніше сформованими документами. Про відновлення відвантажень та цінові умови Audi збирається поінформувати клієнтів додатково.

Подібний лист також надійшов від американського концерну General Motors (продає автомобілі Chevrolet у Росії), розповіли джерела видання в лізингових компаніях.

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Повідомлення подібного змісту очікуються також від Volkswagen та чеської Skoda. Інше джерело каже, що завершила відвантаження і британська Land Rover, і потраплять на російський ринок тільки ті автомобілі, які на 24 лютого були вже в дорозі.

Аналогічна ситуація з німецьким брендом Porsche.