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Україна погодилася на пропозицію Путіна про переговори
Україна погодилася на пропозицію Путіна про переговориhttps://racurs.ua/ua/n167605-ukrayina-pogodylasya-na-propozyciu-putina-pro-peregovory.htmlРакурс
Україна готова говорити про припинення вогню, заявив прессекретар президента України.
Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російської Федерації, — повідомив Никифоров.
Прес-секретар президента Зеленського Нікіфоров повідомляє, що за ініціативи російських окупантів почались консультації щодо можливих переговорів.
Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу, — написав Нікіфоров в Facebook..