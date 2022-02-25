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Ракурс
Україна погодилася на пропозицію Путіна про переговори

Україна погодилася на пропозицію Путіна про переговори

25 лют 2022, 23:24
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Україна готова говорити про припинення вогню, заявив прессекретар президента України.

Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російської Федерації, — повідомив Никифоров.

Прес-секретар президента Зеленського Нікіфоров повідомляє, що за ініціативи російських окупантів почались консультації щодо можливих переговорів.

Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу, — написав Нікіфоров в Facebook.



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Джерело: Ракурс


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