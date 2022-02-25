Україна погодилася на пропозицію Путіна про переговори

Україна готова говорити про припинення вогню, заявив прессекретар президента України.

Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російської Федерації, — повідомив Никифоров.