Нові відео допитів полонених солдатів РФ оприлюднили ЗМІ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n167604-novi-video-dopytiv-polonenyh-soldativ-rf-opryludnyly-zmi.html

Ракурс

Нові відео допитів полонених солдатів Збройних сил РФ з’явилися в мережі.

Один із представників країни-агресора розповідає, що він служив в Новокузнецькому ОМОН. Росіянин називає прізвища і посади своїх командирів. Про це повідомляє «Цензор.НЕТ».

З розповіді випливає, що з Росії його з іншими військовими перекинули зі Смоленська в село Нова Гребля Гомельської області. Зазначається, нібито 23 числа їм повідомили про прорив через кордон та вторгнення в Україну.

У ніч на 24-е почули літаки, стрілянину, вибухи … Сили білоруських військ і наших РФ … Потім пішли війська Російської Федерації. Наступного ранку пішли вже ОМОН і зібрались у зачищений сектор. На шляху до кордону побачили білоруських солдатів і нас спокійно пропустили — проїхали далі.

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко підкреслював, що білоруські військові не брали участь у нападі Росії на Україну.

Також у мережі оприлюднили відео допиту ще одного солдата РФ.

— Як Ваня справи?

— Я в полоні, бать!

— Де?

— У полоні в Україні! Треба щось робити!

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Нагадаємо, полонені російські військові під час допитів заявляють, що це Україна напала на Росію, а не навпаки. Таку інформацію російським солдатам кажуть офіцери.

Джерело: «Цензор.НЕТ»