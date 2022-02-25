Європейський союз, Британія та США запроваджують санкції проти Путіна та Лаврова

https://racurs.ua/ua/n167603-ievrosouz-brytaniya-ta-ssha-zaprovadjuut-sankciyi-proty-putina-ta-lavrova.html

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Влада США вводить персональні санкції щодо президента Росії Володимира Путіна через вторгнення російських військ в Україну.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Раніше Велика Британія повідомила, що теж запровадить санкції проти Путіна та Лаврова, а також ініціює розгляд відключення РФ від системи платежів SWIFT.

Санкції щодо глав держав — міра, яка застосовується у виняткових випадках. Крім того, санкції США поширять на членів Радбезу РФ.

Раніше про можливе запровадження санкцій повідомляли журналісти СNN із посиланням на свої джерела. Президент США Джо Байден говорив, що влада США розглядала можливість запровадження персональних санкцій проти президента Росії.

Декількома годинами раніше Рада ЄС із закордонних справ прийняла другий пакет санкцій, що передбачає заморожування активів президента Росії та міністра закордонних справ. Про це написав у Твіттері міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич. При цьому обмеження не поширюватимуться на поїздки, повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Велика Британія також запровадила персональні санкції проти Путіна та Лаврова.

Світ має бути впевненим, що президент Путін зазнає невдачі в цьому акті агресії, — заявив британський прем'єр Борис Джонсон. За його словами, нормалізації відносин із Росією наразі бути не може.

Reuters раніше повідомило, що представники 27 держав — членів Євросоюзу домовилися заморозити особисті європейські активи Путіна та Лаврова.

Ми діємо так швидко, як тільки можемо, — відзначило джерело агентства.

Євросоюз до цього ухвалив пакет санкцій, який торкнеться 70% банківського сектора Росії та основні держкомпанії, зокрема військову промисловість. ЄС також планує запровадити заборону на експорт нафти і «унеможливити вдосконалення її нафтопереробних заводів для Росії».

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Крім того, ЄС заборонить продаж літаків та авіаційне обладнання російським авіалініям. Пакет санкцій передбачає також обмеження продажів у Росію напівпровідників та програмного забезпечення. Дипломати та бізнесмени з Росії більше не зможуть отримувати візи Євросоюзу у пріоритетному порядку.

Про секторальні та фінансові санкції щодо Росії оголосили Велика Британія, США, Канада, Японія, а Чехія, Латвія та Литва припинили видачу віз росіянам, окрім гуманітарних.