Хакери Anonymous зламали сайт Міноборони РФ. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/ua/n167602-hakery-anonymous-zlamaly-sayt-minoborony-rf-y-opryludnyly-vajlyvi-dani.html

Ракурс

Міжнародна хакерська група Anonymous зламала сайт Міністерства оборони Росії.

В мережі вже опинилася база даних, яка містила телефони, пошту та імена співробітників. Про це 25 лютого міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Як відомо, міжнародна хакерська група Anonymous проголосила «кібервійну» проти російської влади та президента РФ Володимира Путіна. Хакери зазначили, що хочуть, аби російський народ зрозумів, що всі знають, як «йому важко виступати проти свого диктатора, побоюючись репресій».

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Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду. .В цей час Anonymous бере участь в операціях проти РФ. Наші операції спрямовані проти російського уряду. Неминуче, що приватний сектор, швидше за все, теж буде порушено, — написали вони в Twitter.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні 24 лютого Україна зазнавала масштабних хакерських атак, які відбувалися без зупинок.